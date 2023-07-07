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Бритни Спирс ударили по лицу на публике

14:18
  • пятница
  • 07 июля 2023

Певица всего лишь хотела сфотографироваться со звездой НБА

В США охрана французского баскетболиста Виктора Вембаньямы ударила по лицу американскую певицу Бритни Спирс.

Инцидент произошел в популярном отеле Aria Resort & Casino в Лас-Вегасе. Спирс захотела сфотографироваться со звездой НБА. Она подошла к Вембаньяме, похлопала его по спине и плечу. Через секунду после этого охранник баскетболиста ударил певицу тыльной стороной руки. Спирс упала на землю, а потом встала и ушла.

"Было достаточно громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки", - написала Спирс в своей социальной сети (цитата по РИА Новости).

Ни Вембаньяма, ни его телохранитель еще не принесли извинения артистке. В результате Спирс написала заявление в полицию.

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