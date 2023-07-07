Россиян предупредили о вызывающей рак косметике

Важно читать состав

Содержащие канцерогены косметические средства могут вызывать рак.

Об этом в беседе с NEWS.ru в пятницу, 7 июля, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. Риск существует только в том случае, если опасная косметика использовалась длительное время, а доза была превышены в несколько раз.

"В некоторых косметических средствах, например, кремах от загара, действительно есть стабилизаторы и добавки, которые обладают канцерогенным веществом. Однако это зависит от дозы и времени воздействия", - сказал он.

Врач рекомендовал приобретать косметику, имеющую соответствующие сертификаты, а также прошедшую лабораторное исследование. Перед покупкой важно ознакомиться с составом продукта.

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