Потери достигают 60%

Боевые бригады ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления на отдельных участках фронта. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Украинцев просто уничтожают на поле боя. Нет ничего, что могло бы изменить такое положение дел", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

Экс-разведчик подчеркнул, что в ходе контрнаступления потери украинской армии составляют порядка 60% от общего количества всех боеспособных бригад. По его словам, основная причина такой высокой смертности заключается в том, что специалисты США и ЕС не смогли обучить солдат ВСУ эффективно пользоваться западным оружием.

Ранее руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что для украинской армии настали тяжелые времена.

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