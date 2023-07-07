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Экс-разведчик ВС США Риттер: бригады ВСУ теряют больше половины своего состава

15:17
  • пятница
  • 07 июля 2023

Потери достигают 60%

Боевые бригады ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления на отдельных участках фронта. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении
Bild: Контрнаступление становится все труднее для ВСУ

"Украинцев просто уничтожают на поле боя. Нет ничего, что могло бы изменить такое положение дел", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

Экс-разведчик подчеркнул, что в ходе контрнаступления потери украинской армии составляют порядка 60% от общего количества всех боеспособных бригад. По его словам, основная причина такой высокой смертности заключается в том, что специалисты США и ЕС не смогли обучить солдат ВСУ эффективно пользоваться западным оружием. 

Ранее руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что для украинской армии настали тяжелые времена.  

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