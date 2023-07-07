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Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города на фестиваль "Дружба народов" на ВДНХ

14:56
  • пятница
  • 07 июля 2023

Организаторы подготовили театральные и концертные программы, экскурсии, тематические лекции и фотовыставки

Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет на ВДНХ на следующей неделе. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте столичного правительства mos.ru.

Организаторы подготовили театральные и концертные программы, экскурсии, тематические лекции и фотовыставки. Для детей организуют театральные постановки и мастер-классы.

Так, например, они смогут поучаствовать в боях богатырей и поучиться игре на гуслях. Старшее поколение ждут на занятиях по рукоделию и рисованию, а также на дегустациях блюд национальной кухни.

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