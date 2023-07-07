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Прокуратура проверит производителя батончиков Mars на финансирование ВСУ

14:58
  • пятница
  • 07 июля 2023

Компания зарабатывает в России миллиарды

Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars, производящей продукты питания и корма для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Проверка продлится до августа. Кроме того, прокуратура намерена выяснить, соответствуют ли доходы компании уплаченным ею налоговым отчислениям.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить Mars на предмет спонсирования ВСУ. По его словам, компания открыто заявляла, что деньги, собранные с продажи продуктов в России, пойдут на помощь Украине.

В мае компания сообщала, что выделила на помощь жителям Украины и их питомцам 13,5 миллиона долларов. За 2022 год компания заработала на российском рынке 27 миллиардов рублей.

Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Компания выпускает шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

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