Прокуратура проверит производителя батончиков Mars на финансирование ВСУ

Компания зарабатывает в России миллиарды

Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars, производящей продукты питания и корма для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Проверка продлится до августа. Кроме того, прокуратура намерена выяснить, соответствуют ли доходы компании уплаченным ею налоговым отчислениям.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить Mars на предмет спонсирования ВСУ. По его словам, компания открыто заявляла, что деньги, собранные с продажи продуктов в России, пойдут на помощь Украине.

В мае компания сообщала, что выделила на помощь жителям Украины и их питомцам 13,5 миллиона долларов. За 2022 год компания заработала на российском рынке 27 миллиардов рублей.

Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Компания выпускает шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"