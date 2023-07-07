Россия отразила десять атак противника на донецком направлении

Украина потеряла более 420 солдат
Российская армия отразила 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Столкновения происходили в ДНР в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное.
За сутки противник потерял более 420 военных и более 10 единиц техники, в том числе иностранной.
В целом в течение последних суток ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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