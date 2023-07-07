В Венгрии заявили о поддержке вступления Швеции в НАТО

Будапешт продолжит контакты с Турцией

Венгерские власти поддерживают вступление Швеции в НАТО. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы поддерживаем вступление Швеции", - заявил Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что парламент все еще не ратифицировал данное решение. По его словам, власти будут действовать постепенно.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны выступает против введения новых экономических рестрикций стран Запада в отношении российской ядерной энергетики.

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