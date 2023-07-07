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МИД ФРГ прокомментировал возможную передачу Киеву кассетных боеприпасов

15:18
  • пятница
  • 07 июля 2023

Эта тема обсуждается в контексте возможного решения США

Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов. Такое заявление сделала в пятницу, 7 июля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
NYT: США объявят о предоставлении Украине кассетных боеприпасов

Чиновница подтвердила, что видела сообщения средств массовой информации о возможной передаче таких боеприпасов Украине Соединенными Штатами. Она подчеркнула, что "для нас как подписавшей стороны действует соглашение, заключенное в Осло".

При этом представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не станет осуждать решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, поскольку США не подписали соответствующую конвенцию, сообщает РИА Новости.

Ранее источники сообщали, что администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 7 июля, об очередном пакете военной помощи Украине, который, как ожидается, будет включать кассетные боеприпасы. В Вашингтоне при этом уверяют, что никаких решений по этому вопросу не принимали.

При этом в Пентагоне признавали, что передаче таких боеприпасов Киеву могут помешать ограничения, наложенные Конгрессом, а также возможная реакция союзников США и Украины.

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