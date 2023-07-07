Запад продолжает накачивать вооружениями киевский режим

Страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по ОДКБ, БРИКС, СНГ и ШОС давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 7 июля, комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Москва продолжает самым тщательным образом отслеживать ситуацию вокруг поставок преступному киевскому режиму любых вооружений, боеприпасов и специальной техники, подчеркнула чиновница.

Россия признательна странам, которые находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счет со стороны "коллективного Запада", а также призывает союзников, партнеров и единомышленников продолжать занимать в подобных вопросах принципиальную позицию и не поддаваться на посулы, заверения и обещания, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле считают реальной угрозу распространения поставляемого Киеву западного оружия. Он напомнил, что Москва предупреждала, что "поставляемые западные вооружения на Украину уже продаются разными преступными группировками в Европе", а также подчеркнул, что "это неизбежный процесс", поскольку на Украине "не могут ни нормальный учет обеспечить, ни сохранность, ни безопасность".

Кроме того, накачивание Украины вооружениями и военной техникой лишь ведет к затягиванию боевых действий и грозит дополнительной эскалацией конфликта, а также не вяжется с заверениями Запада в стремлении к дипломатическому урегулированию ситуации.

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