Последние данные о ходе СВО

БТР MaxxPro американского производства остановлен прямым попаданием снаряда. С воздуха камера фиксирует, как из подбитой машины выбирается украинский боец, помогает раненому товарищу. Это участок Запорожского фронта. Вот так по соседству выглядят поля у села Пятихатки (см. видео). Они усеяны сожженной техникой неприятеля после ударов российской штурмовой авиации и артиллерии. У этого танка ВСУ башня отлетела на десять метров.

Кадры реального боя. Подразделения ВДВ захватывают опорные пункты ВСУ в районе Кременной. После артподготовки штурмовые группы незаметно приблизились к позициям и с ходу ворвались в окопы неприятеля. Для противника такие решительные действия стали неожиданностью. Те, кто оказал сопротивление, ликвидирован. Многие бойцы ВСУ сдались в плен.

На донецком направлении – тяжелейшие бои. За сутки ВСУ предприняли 10 атак в районе Майорска, Северного, Ягодного, Первомайского и Водяного. Все они успешно отражены российскими военными. Артиллерия останавливает американские БТРы М-113. Беспилотники-камикадзе "Ланцет" уничтожают украинские танки.

По блиндажам – кумулятивными, по пехоте - осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами. У этих расчетов самоходных минометов "Нона-СВК" после получения задания до выхода на огневой рубеж уходят 3-5 минут. Машина маневренная, лес на Краснолиманском направлении хорошо изучен.

Этим бойцам – из другого подразделения – награды вручают прямо в зоне СВО. Недавно они получили задание усилить позиции обороны на Краснолиманском направлении. В бою разгромили превосходящие силы ВСУ. О подвиге рассказывают буднично.

За проявленный героизм командиру группы вручили "Орден Мужества". Остальные штурмовики награждены медалями "За отвагу".

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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