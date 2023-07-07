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В Бурятии продолжаются поиски пропавших туристов

17:57
  • пятница
  • 07 июля 2023

Катамараны, на которых они плыли, перевернулись

В Бурятии продолжаются поиски туристов, упавших в воду во время сплава по реке Снежная. Троим участникам экспедиции удалось выбраться на берег самостоятельно. Судьба еще пятерых пока остается неизвестной. Путешественники пропали 6 июля. Катамараны, на которых они плыли, перевернулись. По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.

Сутки поисков увенчались успехом. Троих спасенных туристов доставили в посёлок Новоснежная Иркутской области. Ночь они провели в холодной тайге. А когда услышали гул вертолета, использовали сигнальные ракеты. Их-то и заметили спасатели.

Искали с воздуха. Ну а густые леса прочёсывали пешие отряды. Поиски осложняют туман и сильный ливень. Местами сейчас воды по колено. Из берегов вышла горная река Снежная. Несмотря на сложные погодные условия по ней решила сплавиться туристическая группа из Новосибирска. Течение в этом месте сильное. Дно усыпано огромными валунами, а повороты – крытые.

Трое из восьми туристов на берег выбрались самостоятельно. Двоих спасатели обнаружили в месте слияния рек Селенгинка и Снежная. Остальных с воздуха в Тайге. Продолжаются поиски еще одной девушки. Её судьба пока неизвестна. Специалисты отмечают важную деталь – группа была зарегистрирована и хорошо экипирована.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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