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Собянин рассказал о планах создания в Москве крупнейшего киномедиакластера России

18:07
  • пятница
  • 07 июля 2023

Он будет полностью готов к 2026 году

В Москве создается крупнейший в стране киномедиакластер. Всего будут три основные площадки. Одна из них на Рязанском проспекте - на территории бывшего завода "Метмаш". Её сегодня посетил Мэр Сергей Собянин. Там появятся высокотехнологичные съемочные павильоны, офисы и мультимедиацентр.

"Метмаш" на Рязанском проспекте сейчас превращается в огромный кинокластер - на 24 гектарах расположатся студии, офисы, большой мультимедийный центр и, конечно, павильоны.

"Будут строиться готовые декорации, в которых будут уже готовые объекты - там больница, тюрьма - которая сейчас, кстати, уже построена, полицейский участок. То есть те объекты, которые достаточно часто встречаются в наших проектах.  Действительно, очень хорошая площадка", - отметила Наталия Клибанова, главный продюсер "Амедиа Продакшн".

Некоторые из павильонов уже практически готовы. Понять, как правильно заходить в локацию, нужно ещё до начала творческого процесса. Например, это не просто тюрьма. Это английская тюрьма. И съёмки здесь начнутся уже через две недели.

Всё начнётся с подготовки павильона - это тоже часть кинопроцесса. А камеры, свет и актёры появятся чуть позже.

Обустройство кинокластера на "Метмаше" позволит решить проблему дефицита высокотехнологичных площадок, поскольку темпы производства постоянно увеличиваются - есть высокий зрительский спрос.

"В Москве павильонов достаточно много, но высокотехнологичных павильонов очень мало. А самого высокого уровня павильонов, современных, с использованием последних технологий съемок - их практически вообще нет. Поэтому, создавая здесь павильоны, мы ставим все-таки задачу создать именно павильон завтрашнего дня, не вчерашнего, не позавчерашнего, даже не сегодняшнего, а завтрашнего", - сказал Собянин.

На "Метмаше" запустят полный цикл производства. Появится самый большой в столице Дом костюма и реквизита - он покроет львиную долю отрасли - около 80%, а также установят самый большой в Москве хромакей - зелёный экран, с помощью которого делают спецэффекты с участием актёров. Здесь можно будет проводить съёмки разной сложности - павильоны трансформируются под заказ кинокомпании и не только.

"И, в общем, уникальность в мире, потому что в мире это, как правило, либо какие-то крупные событийные центры, либо выставочные, либо музейные центры, а мы здесь все совмещаем и получаем, соответственно, такую новую гибридную междисциплинарную среду для того, чтобы разные индустрии могли здесь себя проявлять", - пояснил Олег Гончаров, руководитель медиа-направления киномедиакластера.

Ещё одна актуальная проблема киноотрасли - кадровый дефицит. На площадках "Метмаша" будут готовить вторых режиссёров, реквизиторов, режиссёров монтажа, декораторов, осветителей, механиков и многих других специалистов, без которых съёмочный процесс не может работать, как часы. К осени реконструируют уже 10 корпусов. Сразу после их открытия они начнут работать, а значит - окупаться. Полностью же кластер будет готов к 2026 году.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Сергей Собянин
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Строительство кинокластера МЕТМАШ
Проект кинокластера МЕТМАШ
Проект кинокластера МЕТМАШ
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