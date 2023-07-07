Собянин рассказал о планах создания в Москве крупнейшего киномедиакластера России

Он будет полностью готов к 2026 году

В Москве создается крупнейший в стране киномедиакластер. Всего будут три основные площадки. Одна из них на Рязанском проспекте - на территории бывшего завода "Метмаш". Её сегодня посетил Мэр Сергей Собянин. Там появятся высокотехнологичные съемочные павильоны, офисы и мультимедиацентр.

"Метмаш" на Рязанском проспекте сейчас превращается в огромный кинокластер - на 24 гектарах расположатся студии, офисы, большой мультимедийный центр и, конечно, павильоны.

"Будут строиться готовые декорации, в которых будут уже готовые объекты - там больница, тюрьма - которая сейчас, кстати, уже построена, полицейский участок. То есть те объекты, которые достаточно часто встречаются в наших проектах. Действительно, очень хорошая площадка", - отметила Наталия Клибанова, главный продюсер "Амедиа Продакшн".

Некоторые из павильонов уже практически готовы. Понять, как правильно заходить в локацию, нужно ещё до начала творческого процесса. Например, это не просто тюрьма. Это английская тюрьма. И съёмки здесь начнутся уже через две недели.

Всё начнётся с подготовки павильона - это тоже часть кинопроцесса. А камеры, свет и актёры появятся чуть позже.

Обустройство кинокластера на "Метмаше" позволит решить проблему дефицита высокотехнологичных площадок, поскольку темпы производства постоянно увеличиваются - есть высокий зрительский спрос.

"В Москве павильонов достаточно много, но высокотехнологичных павильонов очень мало. А самого высокого уровня павильонов, современных, с использованием последних технологий съемок - их практически вообще нет. Поэтому, создавая здесь павильоны, мы ставим все-таки задачу создать именно павильон завтрашнего дня, не вчерашнего, не позавчерашнего, даже не сегодняшнего, а завтрашнего", - сказал Собянин.

На "Метмаше" запустят полный цикл производства. Появится самый большой в столице Дом костюма и реквизита - он покроет львиную долю отрасли - около 80%, а также установят самый большой в Москве хромакей - зелёный экран, с помощью которого делают спецэффекты с участием актёров. Здесь можно будет проводить съёмки разной сложности - павильоны трансформируются под заказ кинокомпании и не только.

"И, в общем, уникальность в мире, потому что в мире это, как правило, либо какие-то крупные событийные центры, либо выставочные, либо музейные центры, а мы здесь все совмещаем и получаем, соответственно, такую новую гибридную междисциплинарную среду для того, чтобы разные индустрии могли здесь себя проявлять", - пояснил Олег Гончаров, руководитель медиа-направления киномедиакластера.

Ещё одна актуальная проблема киноотрасли - кадровый дефицит. На площадках "Метмаша" будут готовить вторых режиссёров, реквизиторов, режиссёров монтажа, декораторов, осветителей, механиков и многих других специалистов, без которых съёмочный процесс не может работать, как часы. К осени реконструируют уже 10 корпусов. Сразу после их открытия они начнут работать, а значит - окупаться. Полностью же кластер будет готов к 2026 году.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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