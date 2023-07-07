В Конгрессе США предложили ввести запрет на передачу кассетных боеприпасов

Использование кассетных боеприпасов нарушает права человека

Представители Демократической партии выступили с законодательной инициативой в Конгрессе США о необходимости введения запрета на передачу иностранным государствам кассетных боеприпасов, передает издание Politico.

По данным издания, законодатели, разработавшие поправку, уверены, что использование кассетных боеприпасов в локальных конфликтах нарушает основополагающие права и свободы человека.

При этом член американского Конгресса Майкл Маккол подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов Украине позволит ВСУ сохранить часть дальнобойных ракет для более "ценных целей".

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе очередной пресс-конференции заявила, что Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов.

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