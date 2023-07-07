Путин обсудил с Совбезом противодействие санкциям

Совещание проходит 7 июля

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по противодействию санкциям Запада. Глава государства отметил, что "до сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей".

Российский лидер вынес на обсуждение "меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России".

Президент указал, что "надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что, хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка. По мнению политика, это объясняется тем, что есть различные способы обхода ограничений, а многие государства сохраняют торговые отношения с Россией. Ниинистё также отметил, что ни одна финская компания больше не ведет деятельность в России, однако "этот механизм неэффективен".

При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России прошла 2022 год в целом хорошо, но это не должно приводить к выводу о ее неуязвимости.

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