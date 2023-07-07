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НАТО примет три региональных плана обороны

16:18
  • пятница
  • 07 июля 2023

Альянс готовится к саммиту в Вильнюсе

Лидеры государства — членов НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами, которыми блок считает терроризм и Россию. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июля, генсек организации Йенс Столтенберг.
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Политик отметил, что "на севере — это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику", Центральный регион охватывает регион Балтики и Центральную Европу. Третий, южный, план предназначен для Средиземноморского и Черноморского регионов.

Для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны, сообщает РИА Новости.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава на саммите НАТО будет настаивать на принятии альянсом решений в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии и перемещения ЧВК "Вагнер" в эту страну. По мнению политика, эти действия "коренным образом меняют ситуацию в области безопасности в нашем регионе", поэтому Варшава намерена "призывать наших союзников, чтобы альянс быстро принял решения в связи с этими угрозами".

Ранее постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заверил, что Североатлантический альянс не планирует принимать в свои ряды государства Индо-Тихоокеанского региона. Куорри заявил, что члены альянса не собираются "переносить" его в Индо-Тихоокеанский регион, но подчеркнул важность готовности НАТО к угрозам из любой точки планеты.

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