Рыжевский: ДЭГ - технология будущего, которая прошла несколько электоральных процессов

Такой вид голосования отличает простота и удобство

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – технология, которая прошла уже несколько электоральных процессов, за ней - будущее. Об этом заявил политолог, медиаэксперт Павел Рыжевский.

"У нас век информационных технологий, и немудрено, что такая технология родилась", - сказал он АГН "Москва".

По его словам, такой вид голосования отличает простота и удобство. "Людям зачастую неудобно срываться с каких-то своих дел, чтоб проголосовать и ехать на участок. Тем более что участок не всегда рядом с домом, там, если это пенсионеры, какие-то люди, им тяжело идти. А здесь - это доступ для всех, где бы человек ни находился", - пояснил Рыжевский.

По его словам, человек "может пойти на ближайший участок и сделать свой выбор там", независимо от места прописки.

"Это некий мировой тренд по онлайн-голосованию, и Москва у нас всегда, так сказать, исторически впереди планеты всей, и при Сергее Семеновиче Собянине она еще более закрепила этот статус", - сказал политолог.

Ранее политолог Анна Федорова высказала мнение, что за дистанционным электронным голосованием будущее, к нему должны быть готовы абсолютно все участники избирательного процесса.

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