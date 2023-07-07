Зеленский: ВСУ трудно вести наступление из-за преимущества России в дальнобойном оружии

Дистанционное преимущество за Россией

ВСУ не могут начать наступление на отдельных участках фронта из-за преимущества ВС России в дальнобойном оружии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава киевского режима подчеркнул, что на данном этапе контрнаступления ВСУ дистанционное преимущество остается за российскими военными. По его словам, украинские дипломаты уже начали переговоры с представителями оборонного ведомства США о предоставлении ВСУ дальнобойного оружия.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Прага передаст Киеву не только вертолеты и боеприпасы, но и авиасимуляторы для ускоренного обучения пилотов.

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