"Евровидение-2024" пройдет в шведском Мальмё

В городе уже дважды проводили конкурс

Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Об этом в пятницу, 7 июля, рассказал организатор конкурса — Европейский вещательный союз (EBU).

Мальмё был выбран после тщательного отбора городов, в ходе которого были изучены технические возможности для проведения соревнований, возможность размещения делегаций, фанатов и журналистов, а также другие параметры, заявил организатор.

Финал конкурса будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё-Арена" 11 мая, полуфиналы пройдут там же 7 и 9 мая, сообщает РИА Новости.

В 2022 году конкурс "Евровидение" выиграла украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Европейский вещательный союз пришел к выводу, что Украина не соответствует критериям проведения конкурса, в том числе в вопросах обеспечения безопасности. По этой причине было решено отдать право проведения "Евровидения" в 2023 году Великобритании, представитель которой занял в 2022 году второе место.

"Евровидение-2023" в Ливерпуле выиграла певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции с песней Tattoo, набрав 583 балла.

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