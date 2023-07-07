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Франция заверила в способности обеспечить безопасность на Олимпиаде

16:59
  • пятница
  • 07 июля 2023

В стране ранее прошли массовые беспорядки

Французские власти обладают достаточным опытом и ресурсами для обеспечения безопасности в ходе предстоящих Олимпийских игр. Об этом в пятницу, 7 июля, заявила госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнерства Христула Захаропулу.

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По утверждению чиновницы, оснований для тревоги нет — "Франция нередко проводила крупные мероприятия, и я могу вас заверить, что команда организаторов работает над тем, чтобы гарантировать безопасность для всех участников".

Что касается звучавших в адрес властей обвинений в расизме, Захаропулу заявила, что не согласна с ними, а "за полицейской формой скрываются обычные люди, которые посвящают свою жизнь защите от насилия", сообщает ТАСС.

Ранее во Франции в целом ряде городов прошли массовые беспорядки. Их спровоцировало убийство полицейскими 17-летнего выходца из Алжира, который, по данным правоохранительных органов, не подчинился требованиям дорожного патруля.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин, комментируя эти события, заявил, что "Европа, в отличие от Америки, напоминает не плавильный котел, а слоеный торт Наполеон, где каждая этническая и конфессиональная группа варится в своем собственном котле", при этом между приезжими и коренными жителями возникают разногласия.

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