Она пройдет 8 и 9 июля

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить благотворительную ярмарку "Город неравнодушных", которая приурочена ко Дню семьи, любви и верности и посвященная добрым делам. Она пройдет 8 и 9 июля в Саду имени Баумана.

На благотворительном маркете некоммерческие организации города представят товары, сделанные их подопечными: наборы для семейного творчества, игрушки и украшения ручной работы, предметы быта и объекты искусства, магниты, сумки-шоперы, одежду и многое другое. Все собранные средства будут направлены на благотворительность.

Помимо маркета, на мероприятии будут доступны и другие активности: лекторий, зона мастер-классов, площадка пристройства животных, фотозоны, благотворительный квест и беспроигрышная лотерея. Посетить каждую можно всей семьей, без ограничений. Все локации будут работать 8 и 9 июля с 11:00 до 20:00.

Оба дня на основной сцене в Саду будут выступать лекторы и интересные спикеры, от которых гости смогут узнать о благотворительных и волонтерских проектах, о работе в НКО и новых трендах в области экологии и защиты окружающей среды, выяснить секреты семейного счастья.

9 июля в 12:00 представители творческих проектов и музеев Москвы расскажут гостям ярмарки об интересных мероприятиях в рамках паблик-тока: "Мультимедиа, современные технологии и большие смыслы: новые возможности для досуга и отдыха в Москве", а в 13:00 представители некоммерческих организаций раскроют реальные кейсы и истории в рамках дискуссии "Работа в НКО. Новые форматы и широкие возможности".

В вечернее время на сцене выступят творческие коллективы благотворительных организаций. Жителей города и гостей ждут музыкальные выступления, а также попурри из нескольких спектаклей, подготовленные детской инклюзивной студией.

В зоне для мастер-классов взрослые и дети смогут создать рисунки из песка, расписные камни, кукол из ткани и ниток и многое другое, а представители благотворительного фонда помощи бездомным животным "РЭЙ" научат всех желающих вязать тренировочные арома-коврики для собак.

Кроме того, возле зоны мастер-классов можно будет послушать подкаст "Атлас благотворителя" или просто отдохнуть на организованной для этого площадке.

В локации "Пушистый друг" можно будет познакомиться с животными, погулять с собаками по территории и забрать понравившегося питомца домой. Будут представлены более 30 животных из фондов "Ника", "Дарящие надежду", "Вирта", "Вторая жизнь", "Собаки, которые любят", "Авиакоты", "Возьми счастье в дом" и "Малинки".

В мероприятии примут участие более 30 благотворительных организаций города. Все гости смогут приобрести их товары, тем самым поддержав их подопечных — детей, людей старшего возраста, многодетные семьи, животных и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Организатором выступает "Центр внимания" — проект, созданный для развития благотворительности в Москве, Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

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