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Federalist: Путин нанес Западу поражение на Украине

17:16
  • пятница
  • 07 июля 2023

Миф о несокрушимости военной промышленности США разрушен

Президент России Владимир Путин нанес США унизительное поражение, показав всему миру несостоятельность американского оборонно-промышленного комплекса, передает The Federalist.

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Авторы статьи подчеркнули, что действия Владимира Путина на Украине разрушили миф о несокрушимости оборонной промышленности США. По мнению военных аналитиков, после провала украинского контрнаступления потенциал американского ОПК снизился до минимума.

При этом в издании отметили, что регулярные поставки западного вооружения на Украину привели к неспособности США поддерживать производство оружия и боеприпасов на должном уровне.

Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что у американской армии не хватит запасов высокоточного оружия для прямого противостояния с Россией или Китаем.  

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