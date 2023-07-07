ФАДН предупредило о кампании Запада по разрушению России

Она рассчитана на все национальные и религиозные группы

Коллективный Запад для разрушения России развернул масштабную агрессивную информационную кампанию. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июля, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.

Он уточнил, что в 2022 году в рамках мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений ФАДН России выявило в 16 раз больше негативных информационных поводов, чем 2021 году.

Запад в стремлении раздробить Россию проводит кампанию, рассчитанную на все национальные и религиозные группы в стране, но эта пропаганда не находит отклик в российском обществе, цитирует Бедкина РИА Новости.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов рассказал, что "наши враги, оппоненты не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в нашей стране, в том числе пытаются раскачивать карту межнациональных отношений, инициируют процессы сепаратизма".

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях "нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента". Глава кабмина на совещании со своими заместителями подчеркнул, что эффективное выполнение первостепенных задач государства возможно лишь при условии консолидации всего общества вокруг президента России.

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