Все ожидали европеизации Украины, а получилась украинизация Европы

История с Запорожской АЭС очень показательна тем, как она освещается на западе. Освещается, естественно, исключительно с позиции Украины. Начиная с 14-го года, вся западная пропаганда работала на светлый образ Киева. И доработала до того, что начала подхватывать мифы украинского национализма, откровенно искажая исторические события. До прошлого года, тем не менее, этот механизм прекрасно работал, но потом на запад хлынула волна украинских беженцев и несколько подпортила благостную картину, нарисованную западными СМИ. Наглое, зачастую хамское поведение украинцев вызывает все больше раздражения у европейского населения, постоянные требования Киева дать всего и побольше, немедленно и главное бесплатно – не находит отклик в сердцах европейских властей, но принятое коллективным брюссельским разумом под давлением США решение во чтобы то ни стало поддерживать Украину пока ещё не дает перерасти этому раздражению в нечто большее.

"Ешь, молись, люби и кайся!". Похоже, именно так впору переименовывать пока еще не вышедшую книгу Элизабет Гилберт "Снежный лес". Её планировали выпустить в 2024. Главные герои романа, по задумке автора, в середине 30-х годов прошлого века отважно противостоят индустриализации. Всё бы ничего, но действие разворачивается в далекой Сибири. И нашлись те, кому это категорически не понравилось.

"За последнее время я получила большое число сообщений от украинских читателей, которые высказали свое негодование в связи с тем, что я решила выпустить сейчас книгу, действие которой происходит в России. Я читаю эти сообщения и уважаю их. Сейчас не время для публикации этой книги", - говорит Гилберт.

Что это было, не поняли даже американские правозащитники. Организация PEN America вынуждена была выпустить обращение, мол, "публикацию книги, сюжет которой разворачивается в России, не следует считать "действием, усугубляющим притеснение". Но кто и кого притесняет - большой вопрос. На интернет-площадках еще до выхода у "Снежного леса" масса негативных отзывов и низких оценок. Без накруток не обошлось, уверены специалисты.

Репина, Малевича, Куинджи и даже Айвазовского, настоящая фамилия которого Айвазян, теперь называют украинскими художниками. Синим паспортом после смерти обзавелся Чехов. И Пётр Ильич Чайковский, оказывается, тоже - исключительно их!

"Нынешняя ситуация вокруг, скажем так, Украины - она полна всякого абсурда. Здесь трудно не согласиться с этим. Абсурд заключается в поведении, введении каких-то понятий, каких-то особых подходов, какой-то мифологизации. А если говорить откровенно, большой ложью", - заявил Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

Которую тут же подхватывают ведущие музеи мира. Меняя таблички и перепечатывая путеводители. Неугодные российские деятели культуры и вовсе предаются забвению с легкой руки украинцев. И это уже не просто отмена, а украинизация культуры, а через нее и всего остального. Мир должен жить исключительно в интересах и по правилам Киева.

"Фактически сейчас получилась удивительная картина. Все ожидали европеизации Украины, а получилась украинизация Европы. То есть резкий рост антироссийских настроений, спровоцированный СМИ и однобокой подачей информации. Рост нацистских и националистических движений. Фактически то, что Америка и Великобритания выращивали в течение 8 лет на территории Украины, выплеснулось теперь уже на территорию Европы", - рассуждает Олег Ногинский, руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции.

Все эти "глобусы Незалежной" и "саги о древних украх" Западом поощрялось и воспринимались как нечто далёкое. "Украине на протяжении последних 9 лет со всех телеканалов, со всех СМИ, со всех выступлений руководителей Европейского Союза внушалось, что они - избранная нация, что они - самые лучшие, непогрешимые и все делают правильно. И в принципе Европу это устраивало, пока они это делали в Киеве", - отметил Олег Ногинский.

Все деньги налогоплательщиков должны уходить Киеву. На оружие или напрямую в карманы беженцам. На содержание которых Берлин уже выделил 11 миллиардов евро, но им и этого мало!

Удивляются в Польше: как можно ненавидеть Россию и при этом говорить исключительно по-русски. Не зная украинского даже на элементарном уровне.

"Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но, когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, не является ли это политическими предпочтениями. По прошествии некоторого времени многим полякам было трудно понять, почему беженцы не выучили ни украинский, ни польский языки", - пишут западные СМИ.

Хотя находятся в стране уже достаточно долго, а значит должны были адаптироваться. Следуя именно этой логике, польские власти с 1 июля перестали выдавать беженцам пособия на питание и проживание. Хамство, наглость и дебош утомляют, а иногда даже пугают граждан. По улицам некогда тихого и спокойного чешского городка Пардубице теперь боятся ходить... цыгане! После встречи с горячими украинскими парубками.

"Мы сыты этим по горло!" - подпись вот к таким недвусмысленным стикерам на улицах австрийской столицы. Согласно свежим социологическим опросам, в Чехии 41% респондентов категорически против приёма украинских беженцев. Год назад эта цифра была вдвое меньше. Но власти не слышат, точнее, не хотят слышать. Ведь это такой уникальный шанс "навсегда победить Россию". А значит можно и нужно жить по украинским правилам. Вот, например, недавнее заявление немецкого канцлера, что-то тоже из области политического фэнтези: "Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН".

"Желание солидаризироваться с украинскими мифами приводит в тупик. Я имею в виду под тупиком и социально-экономическое развитие их стран, и социально-политические трудности, которые возникают. Я имею в виду протестные движения и в культурно-политическом плане. Результат увлечения этими идеями он, скажем, провальный или пагубный", - сказал Владимир Оленченко.

Ведь он расходятся с интересами рядовых немцев, австрийцев или французов, которые не хотят жить в атмосфере политической мифологии. Рано или поздно любая украинизация приводит к созданию "Анти-России". Теперь, похоже, в масштабах некогда просвещённой Европы и за счет благосостояния её граждан.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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