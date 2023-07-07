Раскол в обществе: что показали протесты во Франции

Арабо-французские бунты с каждым разом становятся все беспощаднее

Власти Франции продолжают искать пути выхода из кризиса, возникшего после убийства полицейским подростка алжирского происхождения из парижского предместья Нантер. Впрочем, пока действия руководства страны скорее напоминают тактику кролика перед ударом - замереть и надеяться, что все само рассосется. Тем более, что и рассасывается потихоньку - таких гуляний, как на выходные и в начале недели, во Франции уже нет. Однако ситуация не разрешена, и единственное, что можно сказать с некой долей уверенности, так это то, что американского сценария, после которого мир захлестнуло движение BLM, в Пятой республике не будет.

Первые, но не окончательные итоги французских погромов: разрушения зафиксированы в 200 городах, повреждено несколько тысяч строений, из них 300 отделений банков. Митингующие сожгли пять тысяч автомобилей. Французские страховые компании на данный момент получили шесть тысяч заявлений о выплате компенсаций. Сумма - почти 300 миллионов евро. Впрочем, уже сейчас понятно - счет убытков будет идти на миллиарды, ведь масштаб разрушений только предстоит оценить.

Особую ненависть митингующие испытывали к зданиям органов власти. В десятках городов сожгли мэрии и местные заксобрания, досталось и личным домам чиновников. На кадрах двор мэра городка Лай-Ле Роз. В результате нападения пострадали его жена и ребенок.

На подавление беспорядков бросили тяжеловооруженный спецназ и 40 тысяч полицейских. На данный момент задержано более 4 тысяч человек. Некоторые – даже не граждане Франции. Подавляющее большинство – приезжие, хотя и с паспортами Пятой республики. И почти все молодые – до 30. На этом видео то, что спровоцировало беспорядки. Полицейский за нарушение останавливает машину, в которой находился 17-летний Наэль. Все происходило в парижском неблагополучном пригороде. Подросток попытался скрыться, но полицейские его догнали и потребовали выйти из машины. Вместо того, чтобы послушаться, Наэль попытался уехать и в этот момент получил пулю в грудь. Скончался на месте. Полицейского, который спустил курок, задержали. Но погромщиков это не остановило. Первые сутки им почти не препятствовали, потом начались жесткие задержания.

"Протестующие разгоняются. Самые активные арестовываются. По большей части такие мероприятия носят несанкционированный характер. Поэтому это ставит вопрос о том, как организована внутриполитическая ситуация в стране, почему вы не можете организовать протестное движение и наладить выпуск пара у населения. А то, что мы видим – это еще и новый аспект, связанный с конфликтами по этническим и социально-экономическим принципам тоже", - отметила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Нынешняя ситуация еще раз продемонстрировала и, похоже, усилила раскол в обществе. С одной стороны, митингующая неблагополучная молодежь арабского происхождения. С другой – коренные французы. Это особенно заметно по инициативе, которую запустил один из французских ультраправых политиков. Он призвал жертвовать деньги в пользу семьи арестованного полицейского. В результате удалось собрать более полутора миллионов евро. Это при том, что среднее пожертвование не превышало 50 евро. А значит в инициативе приняли участие до 300 тысяч человек. Для сравнения – родственники погибшего получат лишь 350 тысяч. И это компенсация от властей, а не деньги от сборов.

"Не удалось интегрировать новую молодежь. Ту самую молодежь, которая из третьих стран прибыла во Францию. И вырос очень серьезно разрыв в образовании. Это привело еще и к классовому разрыву, к ощущению несправедливости, которое возникает во французском обществе, связанное с тем, что дети чиновников, как правило, богатых, они учатся в частных школах. Хотя это тоже никого не спасет от тех тенденций, которые происходят в целом. А в целом мы видим деградацию. И если смотреть в этом контексте широко, то эти протесты неизбежны", - рассказала Наталья Еремина.

Многие эксперты проводят аналогии с событиями 2020 года в США, когда полицейские застрелили чернокожего американца Джорджа Флойда. Тогда тоже вспыхнули беспорядки, которые в итоге вылились в движение BLM.

"Когда уже чуть ли не доходило до целования сапог афроамериканцам со стороны белых мужчин или белых женщин, что в принципе являлось омерзительным и как минимум странным и непонятным, это было возведено в культ. И сегодня эти три буквы BLM являются чуть ли не священными в обществе и в некоторых штатах. Складывается впечатление, что Франции это стараются навязать извне. И Макрон якобы готов с этим бороться, но по-настоящему у него нет даже инструментов для этой борьбы", - рассуждает Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай.

Зато есть множество других проблем и, как говорят многие эксперты, в том числе во Франции, недостаточно политической воли. Вместо того, чтобы разобраться с корнем проблемы, власть пытается бороться с ее следствиями. Например, жестким ограничением неприкосновенности частной жизни – по итогам нового закона о слежке за подозреваемым, когда полиция может в любую секунду получить доступ к камере и микрофонам телефона каждого француза или беженца. Или жестким наказанием участников бунта. Например, за украденную во время погромов банку энергетика демонстранта уже приговорили к 10 месяцам тюрьмы. Такой подход, по мнению многих, лишь усложнит внутриполитическую ситуацию во Франции. Которую некоторые политики уже открыто называют гражданской войной.

"Это этническая, расовая война, мы хорошо видим противостоящие стороны. Я думаю, что нужен кто-то решительный и твердый. Если бы я был у власти, я бы сначала остановил иммиграцию. Нужно отменить ряд норм, которые позволяют иностранцам прибывать во Францию, и сурово наказывать участников беспорядков и погромов. Все французы видят, какие последствия принесла миграция за последние 40 лет", - отметил экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.

Ведь истоки проблемы не во второй волне десятилетней давности. Проблемы с мигрантами во Франции начались после массового переезда в Пятую республику жителей стран МАГРИБа, в первую очередь алжирцев. Но учитывая колониальное прошлое, общий язык и частично культуру, тогда ассимиляция приезжих все же происходила, пусть и не без шероховатостей. Сейчас же большинство мигрантов не только не говорят по-французски, но и не хотят учить язык, и работать. Ведь есть пособие. При этом избыток энергии такие люди выплескивают на тех, кто попадается под руку. Чаще всего это этнические французы.

Учитывая бездействие властей и общеевропейские обязательства по приему беженцев, перспективы у французов нерадужные.

"Есть такое ощущение, что история эта не прекратится, что она и дальше будет о себе напоминать в разных проявлениях. Спокойно во Франции не будет. Проблема в этом и выражается для французов. Макрону нужно подумать, как он дальше будет выстраивать свою миграционную политику. В противном случае ситуация и дальше будет выходить из-под контроля и чревата серьезными последствиями", - отметил Фархад Ибрагимов.

Тем более, что арабо-французские бунты с каждым разом становятся беспощаднее. Сначала все ограничивалось кричалками и битыми стеклами, потом стали жечь машины, затем протест превратился в череду ограблений, а теперь на улицах появились бунтовщики с автоматическим оружием, украденным из полицейских участков или купленным на черном рынке у продавцов с Украины. Некоторые участники беспорядков даже были одеты в форму спецназа и ездили на полицейских машинах. На этот раз Франция, похоже, выстояла. Что будет в следующий раз – вопрос. Ведь у недовольных может оказаться гораздо более серьезное оружие, чем винтовки и шумовые гранаты.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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