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Минсельхоз озвучил планы по экспорту зерна в 2023 году

17:37
  • пятница
  • 07 июля 2023

России хватает зерна и для внутреннего потребления, и на продажу

Россия в новом сельскохозяйственном году может экспортировать до 55 млн тонн зерна. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказал руководитель российского Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что это "тоже, в принципе, достойная очень цифра", причем "если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас в принципе константа, оно стабильно примерно".

Соответственно, экспортный потенциал по зерновым в случае увеличения объема урожая может быть и увеличен, цитирует министра ТАСС.

Российские власти оказывают активную поддержку отечественным аграриям. В частности, правительство утвердило постановление о поддержке садоводов, использующих отечественные саженцы. Субсидии будут предоставлены аграриям, которые создают и ухаживают за садами семечковых и косточковых культур. По словам премьера, это привлечет инвестиции и поможет в короткие сроки нарастить производство российских фруктов и ягод.

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