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Призывавший убивать русских солдат финский политик выдвинулся в президенты

17:58
  • пятница
  • 07 июля 2023

Партия "Истинные финны" определится со своим кандидатом на выборах президента на съезде в августе

Призывавший к убийству российских военнослужащих спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, передает РИА Новости.

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"Если мои соратники хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов", - заявил политик во время съезда парламентской партии "Истинные финны".

Спикер парламента подчеркнул, что его кандидатура в качестве президента Финляндии является наиболее подходящей, поскольку за его плечами не один десяток лет работы в политике.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе очередной пресс-конференции для журналистов заявил, что эффективность антироссийских санкций крайне низка.

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