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Захар Прилепин встал на ноги: видео

18:00
  • пятница
  • 07 июля 2023

Он пострадал при попытке покушения

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в пятницу, 7 июля, опубликовал видеозапись, на которой он стоит на ногах. Писатель перенес несколько операций после попытки покушения.

В своем Telegram-канале Прилепин поблагодарил всех, кто "помнит и молится", а также пожелал "сил всем, кто держит передовую" и "веры всем, кто их ждет". Он также подчеркнул, что "то, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее".

Символично, что видеозапись, на которой пострадавший при покушении Прилепин встал на ноги, появилась в день его рождения — писателю и политику исполнилось 48 лет.

Автомобиль, в котором ехал писатель, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Прилепин был ранен, в результате теракта погиб его соратник — военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Подозреваемый в причастности к теракту был задержан по горячим следам, он признался, что работал по заданию украинских спецслужб.

Российский президент Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, Награды был удостоен посмертно и соратник Прилепина, Александр Шубин.

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Захар Прилепин
Захар Прилепин
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