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Кулеба потребовал назвать конкретный срок приглашения Украины в НАТО

18:20
  • пятница
  • 07 июля 2023

Альянс не спешит делать такие шаги

Страны НАТО должны заявить, когда они смогут пригласить Украину вступить в альянс. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Policy.
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По словам политика, от саммита Киев ждет признания того, что "НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО". Также альянс, по его мнению, должен объявить, что "Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности".

Наконец, "в-третьих, Украина должна быть приглашена вступить в НАТО сейчас, при этом членство вступит в силу, когда будут выполнены условия", подчеркнул Кулеба.

Ранее бывший глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский предупредил, что не стоит ожидать от участников саммита НАТО в Вильнюсе выполнения обещаний об увеличении военной и финансовой помощи для нужд Украины. По его мнению, "мероприятие будет наполнено обещаниями, из которых мало что сбудется". Политик подчеркнул, что украинским властям не стоит ожидать от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе многого, поскольку часть стран, участвующих в мероприятии, предпочитают дистанцироваться от мирного урегулирования ситуации на Украине.

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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