Кассетные бомбы годами наносили вред жителям Ближнего Востока

Передача кассетных боеприпасов Украине может привести к бесчисленному количеству жертв среди гражданского населения. Об этом в ходе конференции ОБСЕ по изменению климата заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Кассетные бомбы лежат разбросанными годами, мы это видели на Ближнем Востоке, и могут еще годами после конфликта наносить огромный вред гражданскому населению", - заявил Шалленберг, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны должны оказывать Украине "правильную поддержку". По его словам, австрийские власти все еще остаются приверженцами оказания военной и финансовой помощи киевскому режиму.

Ранее представители Демократической партии выступили с законодательной инициативой в Конгрессе США о необходимости введения запрета на передачу иностранным государствам кассетных боеприпасов.

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