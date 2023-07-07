США объявили о блокировке свыше 500 млн долларов "российских олигархов"

Вашингтон продолжает политику санкций

Соединенные Штаты блокировали после начала Москвой специальной военной операции на Украине активы на сумму более 500 млн долларов, принадлежащих "российским олигархам". Такое заявление сделала в пятницу, 7 июля, первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

По словам чиновницы, речь идет в том числе об активах лиц, которые поддерживают правительство России.

При этом в США предъявили к настоящему времени более чем 30 лицам обвинения в обходе санкций в отношении России и норм экспортного контроля Вашингтона и в отмывании денег, сообщает ТАСС.

3 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что на сегодняшний день сумма замороженных после начала СВО странами Запада суверенных активов России составляет порядка 207 млрд евро. Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов, которые удалось заморозить в Европе, отметил чиновник.

При этом пока в Европе не могут найти юридическую схему, которая позволила бы так поступить, не выходя за рамки правового поля.

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