Ракетами снабжают Украину США

Российская армия заметно снизила потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, которую используют ВСУ. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По словам Риттера, HIMARS уже не играет существенной роли на поле боя, хотя "все каждый день твердят ATACMS, ATACMS, ATACMS".

Экс-разведчик указал, что "американцы используют ее давно, а это значит, что в Москве уже знакомы с ней", поэтому "вы можете ее отправить туда и произвести выстрел, но ее собьют, потому что это не какое-то магическое оружие", сообщает РИА Новости.

Ранее Риттер отмечал, что боевые бригады ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления на отдельных участках фронта. Экс-разведчик подчеркнул, что в ходе контрнаступления потери украинской армии составляют порядка 60% от общего количества всех боеспособных бригад. По его словам, основная причина такой высокой смертности заключается в том, что специалисты США и ЕС не смогли обучить солдат ВСУ эффективно пользоваться западным оружием.

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