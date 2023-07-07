ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США объяснили, как Россия разобралась с угрозой от HIMARS

19:01
  • пятница
  • 07 июля 2023

Ракетами снабжают Украину США

Российская армия заметно снизила потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, которую используют ВСУ. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow

По словам Риттера, HIMARS уже не играет существенной роли на поле боя, хотя "все каждый день твердят ATACMS, ATACMS, ATACMS".

Экс-разведчик указал, что "американцы используют ее давно, а это значит, что в Москве уже знакомы с ней", поэтому "вы можете ее отправить туда и произвести выстрел, но ее собьют, потому что это не какое-то магическое оружие", сообщает РИА Новости.

Ранее Риттер отмечал, что боевые бригады ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления на отдельных участках фронта. Экс-разведчик подчеркнул, что в ходе контрнаступления потери украинской армии составляют порядка 60% от общего количества всех боеспособных бригад. По его словам, основная причина такой высокой смертности заключается в том, что специалисты США и ЕС не смогли обучить солдат ВСУ эффективно пользоваться западным оружием. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Работа ПВО
Работа ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.