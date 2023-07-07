Украинцы не верят в успех контрнаступления
Протяженность оборонительных укреплений российской армии вызывает страх и сомнение у бойцов ВСУ, передает издание Daily Express.
"Украинские солдаты и наблюдатели начали открыто сомневаться в вероятности военного прорыва российской обороны", - пишет издание.
Авторы статьи подчеркнули, что украинские военнослужащие не верят в успех анонсированного контрнаступления из-за невозможности преодолеть "непроходимый барьер" ВС России. По данным военных аналитиков, без содействия Запада прорыв российских укреплений маловероятен.
Ранее эксперты издания The Federalist сообщили, что российский лидер Владимир Путин нанес США унизительное поражение, показав всему миру несостоятельность американского оборонно-промышленного комплекса.