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Франция пообещала не передавать никому кассетные боеприпасы

19:17
  • пятница
  • 07 июля 2023

Подобное намерение обсуждают в США

Франция не собирается ни производить, ни применять кассетные боеприпасы, поскольку является участницей соответствующей конвенции. Такое заявление сделала в пятницу, 7 июля, спикер французского Министерства иностранных дел Анн-Клер Лежандр.
Появились новые детали о возможной поставке США Киеву кассетных боеприпасов

Однако она отметила, что "мы понимаем посредничество, к которому Соединенные Штаты пришли в своем желании оказать помощь Украине в ведении ею законной обороны", сообщает РИА Новости.

Возможность передачи Украине Соединенными Штатами кассетных боеприпасов уже прокомментировали в других странах. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предупредил, что передача кассетных боеприпасов Украине может привести к бесчисленному количеству жертв среди гражданского населения. Он подчеркнул, что западные страны должны оказывать Украине "правильную поддержку".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин привержен подписанной в Осло конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов.

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