ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев призвал просчитывать риски для безопасности России

19:41
  • пятница
  • 07 июля 2023

Политик провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Необходимо просчитывать риски безопасности России и то, какие вооружения и военная техника будут востребованы. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июля, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Путин: в победе России сомнений нет

Политик провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии и побывал на Обуховском заводе концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге.

Медведев указал, что Вооруженные силы Украины применяют ряд западных систем средств поражения, включая реактивные системы залпового огня и различные типы беспилотников самых разных типов.

Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью — это важно учитывать, цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по ОДКБ, БРИКС, СНГ и ШОС давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму. Москва продолжает самым тщательным образом отслеживать ситуацию вокруг поставок преступному киевскому режиму любых вооружений, боеприпасов и специальной техники, подчеркнула чиновница.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.