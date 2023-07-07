Политик провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Необходимо просчитывать риски безопасности России и то, какие вооружения и военная техника будут востребованы. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июля, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии и побывал на Обуховском заводе концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге.

Медведев указал, что Вооруженные силы Украины применяют ряд западных систем средств поражения, включая реактивные системы залпового огня и различные типы беспилотников самых разных типов.

Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью — это важно учитывать, цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по ОДКБ, БРИКС, СНГ и ШОС давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму. Москва продолжает самым тщательным образом отслеживать ситуацию вокруг поставок преступному киевскому режиму любых вооружений, боеприпасов и специальной техники, подчеркнула чиновница.

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