Киев гарантировал Вашингтону ответственное применение кассетных боеприпасов

США пока ничего не решили

Украинская сторона, обращаясь к западным союзникам по вопросу передачи кассетных боеприпасов, дает обещание применять их ответственно. Такое заявление сделали в пятницу, 7 июля, в Госдепартаменте США.

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут рассказала о тесном сотрудничестве с Украиной, которая "запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно".

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтону пока нечего сообщить относительно возможного решения о передаче Киеву таких боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации уточнил, что Украина обязалась не использовать в жилых районах кассетные боеприпасы, которые США намерены передать Киеву в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, украинские власти пообещали "задокументировать районы применения кассетных боеприпасов, чтобы облегчить процесс их обезвреживания в будущем".

Между тем заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерреш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов. Глава всемирной организации поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам и призывает все государства соблюдать ее условия.

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает их использование, передачу и накопление. Участники, ратифицировавшие документ, обязались "никогда и ни при каких обстоятельствах этого не делать, а также "не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции". Однако Соединенные Штаты этот документ не подписали.

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