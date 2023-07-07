"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Москве

Сохраняется вероятность грозы и града

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в Москве в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказали в Гидрометцентре России.

В столице ожидается гроза с градом и ливнем, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Предупреждение из-за града действует до 21:00 7 июля, из-за грозы, дождя и ветра — до полудня 8 июля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Однако метеорологи обещают, что дождливое настроение у погоды сменится солнечным уже в это воскресенье. При этом прежняя изнуряющая духота не вернется.

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала, что днем будет 16-21 градус, лишь во второй половине недели температура пойдет на повышение.

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