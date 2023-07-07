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МИД: ООН провалила российскую часть договоренностей по зерновой сделке

20:41
  • пятница
  • 07 июля 2023

Москва не видит перспектив ее продления

ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки. Об этом в пятницу, 7 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
МИД Турции выступил за продление зерновой сделки

Чиновница указала в эфире телеканала "Россия 1", что у ООН "есть четкое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же".

Захарова указала, что это произошло "по целому ряду причин, и зависящих от ооновцев, и не зависящих от ооновцев".

Ранее российское Министерство иностранных дел прокомментировало исполнение Западом системных задач, которые Москва ставила условием продления зерновой сделки. В частности, Россельхозбанк по-прежнему не подключен к системе SWIFT, а схема по созданию "дочки" банка, которая могла бы пользоваться этой системой, "заведомо непроходная".

Глава МИД Сергей Лавров указывал, что у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, отсутствуют доводы в ее пользу. По словам Лаврова, в части украинского зерна сделка давно превратилась из гуманитарной в коммерческую.

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