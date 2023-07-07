Россия подтвердила предстоящее сокращение экспорта нефти

Это поспособствует стабилизации цен

С августа Российская Федерация сократит объемы экспорта нефти. Такое заявление в пятницу, 7 июля, сделало российское Министерство энергетики.

Ведомство указало, что речь идет о сокращении поставок на внешние рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.

Это, уточнили в Минэнерго, не отменяет, а дополняет ранее принятые на себя Москвой обязательства по добровольному снижению добычи нефти, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов отмечал, что в мировой экономике может начаться рецессия. Если так и произойдет, это вызовет дальнейшее снижение мировых цен на нефть и, соответственно, российских нефтегазовых доходов. Не исключено, что Запад в этом случае еще сильнее понизит искусственно установленный на российскую нефть ценовой потолок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"