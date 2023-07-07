Белый дом: Киев может получить F-16 до завершения конфликта

Точные сроки поставок по-прежнему неясны

Американские власти следят за развитием событий в российско-украинском конфликте и учитывают это при передаче вооружений и военной техники. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что истребители F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Кирби выразил надежду на то, что боевые действия завершатся раньше, чем они потребуются, однако пообещал, что "если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее", сообщает ТАСС.

Ранее французский и украинский лидеры Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились, что подготовкой пилотов ВСУ будет заниматься также Франция. К программе обучения летчиков ВСУ управлению американскими F-16 подключилась и Польша.

Кроме того, в британском Министерстве обороны рассказали, что подготовка украинских летчиков в Великобритании начнется в августе. Всего в программе подготовки будут участвовать примерно 20 пилотов Вооруженных сил Украины.

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