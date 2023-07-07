США подтвердили план передачи Киеву кассетных боеприпасов

Они запрещены в большинстве стран мира

Американские власти передают Украине кассетные боеприпасы. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказали в Белом доме.

Там подчеркнули, что поставка Украине кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов

В Белом доме также подтвердили, что получили от Киева письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться "с осторожностью" во избежание рисков для гражданских лиц, сообщает ТАСС.

При разрыве кассетного боевого припаса высвобождаются или выбрасываются суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера. При этом кассетные бомбы очень неточны при поражении целей, а суббоеприпасы могут не взрываться и долгое время находиться в земле. Это делает данный вид боеприпасов особенно опасным для мирного населения.

Кассетные боеприпасы были запрещены на основании документа, который вступил в законную силу 3 декабря 2008 года, его подписали 107 стран мира, однако США в их число не входят.

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