ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США подтвердили план передачи Киеву кассетных боеприпасов

21:38
  • пятница
  • 07 июля 2023

Они запрещены в большинстве стран мира

Американские власти передают Украине кассетные боеприпасы. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказали в Белом доме.

Франция пообещала не передавать никому кассетные боеприпасы
МИД ФРГ прокомментировал возможную передачу Киеву кассетных боеприпасов
В Австрии выступили против поставок кассетных боеприпасов Украине

Там подчеркнули, что поставка Украине кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов

В Белом доме также подтвердили, что получили от Киева письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться "с осторожностью" во избежание рисков для гражданских лиц, сообщает ТАСС.

При разрыве кассетного боевого припаса высвобождаются или выбрасываются суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера. При этом кассетные бомбы очень неточны при поражении целей, а суббоеприпасы могут не взрываться и долгое время находиться в земле. Это делает данный вид боеприпасов особенно опасным для мирного населения.

Кассетные боеприпасы были запрещены на основании документа, который вступил в законную силу 3 декабря 2008 года, его подписали 107 стран мира, однако США в их число не входят.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Транспортировка военного груза США
Транспортировка военного груза США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.