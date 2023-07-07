США отказали Украине в принятии в НАТО на саммите в Вильнюсе

Киев при этом требует четких сигналов относительно членства в альянсе

Украина не станет членом НАТО во время саммита альянса в Вильнюсе. Такое заявление сделали в пятницу, 7 июля, в Белом доме США.

Вашингтон отметил, что Киеву прежде необходимо выполнить ряд требований, необходимых для членства в военном блоке.

При этом американские власти заверили, что президент США Джо Байден с радостью встретится на саммите с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

При этом ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что от саммита Киев ждет признания того, что "НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО". Также альянс, по его мнению, должен объявить, что "Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности". Наконец, "в-третьих, Украина должна быть приглашена вступить в НАТО сейчас, при этом членство вступит в силу, когда будут выполнены условия", подчеркнул украинский министр.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предполагал, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе будет обсуждаться более глубокая интеграция страны в НАТО, но не официальное членство. При этом чиновник заявлял, что Украина де-факто уже является членом военного блока, поскольку у нее есть западное оружие и она "защищает Запад".

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