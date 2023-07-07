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Пентагон раскрыл детали о пакете помощи Украине с кассетными боеприпасами

22:20
  • пятница
  • 07 июля 2023

Он оценивается в 800 млн долларов

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине, в который войдут кассетные боеприпасы, будет стоить 800 млн долларов. Такое заявление в пятницу, 7 июля, сделали в американском Госдепартаменте.
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В Пентагоне при этом уточнили, что наряду со снарядами и боеприпасами этот пакет будет включать в себя 32 боевые машины пехоты Bradley и 32 бронетранспортера Stryker, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не могут начать наступление на отдельных участках фронта из-за преимущества ВС России в дальнобойном оружии. Глава киевского режима подчеркнул, что на данном этапе контрнаступления ВСУ дистанционное преимущество остается за российскими военными.

По его словам, украинские дипломаты уже начали переговоры с представителями оборонного ведомства США о предоставлении ВСУ дальнобойного оружия.

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