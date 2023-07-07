Пока ВСУ нечем похвастаться на поле боя

Украинское наступление идет тяжело, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) настроены его продолжать. Такое заявление в пятницу, 7 июля, сделали в американском Белом доме.

В Вашингтоне заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не задействовали значительные силы, которые у них имеются.

При этом заместитель главы Пентагона Колин Каль признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем надеялись Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее рассказал, что в ВСУ участились случаи массового дезертирства и отказа от походов в "мясные" штурмы. Он сослался на данные радиоперехватов украинских переговоров, из которых следует, что "украинские военнослужащие стали понимать, что ими просто затыкают дыры".

Однако главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли, что "ситуация развивается согласно плану".

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