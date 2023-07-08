Возвращение жителей в Шебекино приостановлено после ночного обстрела

ВСУ открыли огонь по городу из "Градов"

Власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей в Шебекино. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также объявил о приостановке работ по восстановлению города.

Ночью Шебекино подверглось массированному обстрелу из "Градов". После обстрела загорелись местный рынок и овощная база. На месте работают пожарные. Пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив здание Главного управления разведки в Киеве.

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