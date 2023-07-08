Два беспилотника сбиты на подлёте к Воронежу

Пострадавших нет

На подлёте к Воронежу силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Как сообщил у себя в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев, пострадавших и разрушений нет.

Этой ночью ВСУ также обстреляли из "Градов" город Шебекино в Белгородской области. Там начались пожары на рынке и овощной базе. Губернатор региона Вячеслав Гладков распорядился приостановить возвращение жителей в город и все работы по его восстановлению.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив здание Главного управления разведки в Киеве.

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