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Шойгу проверил подготовку контрактников к боям в городских условиях

10:32
  • суббота
  • 08 июля 2023

Министр побывал на полигоне в ЮВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как ведётся на полигонах Южного военного округа боевая подготовка военных-контрактников. Курс подготовки рассчитан на 38 дней.

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Глава военного ведомства посетил занятия по вождению и стрельбы танковых экипажей Т-90 "Прорыв". Занимающиеся на тренажёрах военные отметили точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации машин.

Шойгу также проверил отработку контрактниками навыков по ведению боёв в условиях города.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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