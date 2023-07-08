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В Подмосковье молния ударила в спасающихся от грозы людей

11:15
  • суббота
  • 08 июля 2023

Пострадала женщина

В столичном регионе устраняют последствия мощного циклона. Он обрушился ближе к ночи. В подмосковной Коломне от удара молнии пострадала женщина. Вместе с другими жителями непогода застала её под деревом. 
"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Москве

Очень быстро от проливного дождя улицы превратились в реки, которые пришлось преодолевать чуть ли не вплавь. Автолюбителей ГИБДД призывала к бдительности. На одном из участков дороги стихии не выдержали деревья и осветительная мачта.

В Ступине и Кашире выпал крупный град. Гроза и дождь сопровождались порывами ветра до 20-ти метров в секунду. В Красногорске затопило подъезды, встали трамваи.

В некоторых районах выпало до трети месячной нормы осадков. Экстренное предупреждение МЧС в Москве продлено до полудня, а в области до конца дня, сообщает "ТВ Центр". 

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