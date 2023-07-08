Танкистам вручили высокие награды на передовой

Они сражаются за мир в Донбассе

Прямо на передовой высокие государственные награды получили мотострелки и танкисты Восточного военного округа. На запорожском и южно-донецком направлениях они отразили все контратаки ВСУ.

Командование вручило бойцам ордена Мужества, медали "За Отвагу", "За спасение погибавших", а также знаки отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест.

Был отмечен высокий профессионализм во время успешного выполнения боевых задач, сообщает "ТВ Центр".

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