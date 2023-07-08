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Спас раненого товарища: Минобороны назвало новые имена героев СВО

11:38
  • суббота
  • 08 июля 2023

Бойцы самоотверженно сражаются на передовой

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса. Лейтенант Дмитрий Бондаренко с подчинёнными под артобстрелом радикалов оборудовал огневые точки, а также укрытия для наших военных и техники.  При атаке боевиков рота Дмитрия воспользовалась новыми позициями и во время боя не только отразила наступление, но и нанесла урон неприятелю.
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Расчет гвардии сержанта Хушбахта Панжиева прицельными ударами из гаубицы уничтожил живую силу и технику националистов. А днём позже в составе дозорной группы обнаружил и заставил сдаться в плен трёх боевиков. Полученные от них сведения позволили уточнить план наступательной операции. 

Гвардии рядовой Вадим Постников сумел вытащить из подбитой националистами БМП раненого товарища и продолжил бой. Огнём из гранатомёта он уничтожил вражеский пикап, а затем оперативно восстановил и эвакуировал свою бронемашину, сообщает "ТВ Центр".  

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