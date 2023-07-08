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Правительство Нидерландов объявило об отставке

11:42
  • суббота
  • 08 июля 2023

Кабинет министров будет исполнять обязанности до ноября

Правительство Нидерландов уходит в отставку. Как заявил Марк Рютте, сегодня он подаст соответствующее прошение королю. Его величество Виллем-Александр прервёт свой отдых в Греции, чтобы принять главу кабинета, сообщает "ТВ Центр".

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По словам Рютте, причиной стали непреодолимые разногласия в правящей коалиции по вопросу ограничения нелегальной миграции. Впрочем, нынешнее правительство продолжит исполнять свои обязанности до ноября, так как раньше организовать новые парламентские выборы не получится.

Марк Рютте находится у власти более 12-ти лет и является одним из самых влиятельных европейских политиков, хотя и не самых публичных. С 2013 года он занимал непримиримую позицию в отношении нашей страны, был одним из главных инициаторов антироссийских санкций и поставок оружия Украине, причём, задолго до начала спецоперации.

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